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Притула "засвітив" дрони? Чому його звинуватили після удару по НАУ

Середа 18 червня 2025 13:59
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Притула "засвітив" дрони? Чому його звинуватили після удару по НАУ Фото: Українські перехоплювачі дронів "Тарас-П" (Фонд Сергія Притули)
Автор: Тетяна Веремєєва

Після атаки російського дрону на гуртожитки та ангари Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний інститут) у столиці з’явилася версія, що причиною удару могли стати оприлюднені раніше фото українських безпілотників.

Про це розповідає РБК-Україна.

Зокрема, йдеться про знімки, на яких волонтер Сергій Притула позує з перехоплювачами "Тарас-Т". 16 червня фото опублікував портал "Мілітарний".

Притула &quot;засвітив&quot; дрони? Чому його звинуватили після удару по НАУ
Допис на сторінці "Мілітарного" (сриншот РБК-Україна)

Реакція соцмереж

OSINT-дослідники припустили, що агресор міг використати відкриті джерела для ідентифікації цілей. Але, як виявилося, ці фото були зроблені ще в лютому 2025 року і лише напередодні атаки вдруге з’явилися у медіа - зокрема, в публікації про ефективність дронів.

Притула &quot;засвітив&quot; дрони? Чому його звинуватили після удару по НАУ
Скриншот x/UKikaski

Медикиня Альона Гринько також відреагувала на публікацію. Вона зазначає, що Міноборони забороняє публікацію матеріалів, які можуть розкрити місце розташування військової техніки.

Притула &quot;засвітив&quot; дрони? Чому його звинуватили після удару по НАУ
Скриншот зі сторінки Альони Гринько

Під публікацією "Мілітарного" у соцмережах піднялася дискусія про необхідність закриття публічних реєстрів та обмеження відкритих даних щодо критичної інфраструктури.

Притула &quot;засвітив&quot; дрони? Чому його звинуватили після удару по НАУ
Коментарі під дописом "Мілітарного" (скриншот РБК-Україна)

Реакція Сергія Притули

Сергій Притула різко відповів на звинувачення в соцмережі Х. Він заявив, що це старе фото з ангару НАУ, зроблене 25 лютого.

"Її просто "пришили" до нічного удару по гуртожитках, які взагалі за півтора кілометра. Але ніякого "складу дронів" на території університету звичайно ж немає і бути не могло. І якби хотіли поцілити "склад дронів", то не чекали б червня! І цілили б в ангар, а не гуртожитки, які за півтора кілометри", - написав Притула.

Притула &quot;засвітив&quot; дрони? Чому його звинуватили після удару по НАУ
Реакція Сергія Притули у соцмережі X (скриншот РБК-Україна)

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 17 червня уламки влучили в гуртожиток Київського авіаційного інституту. Є поранені, загиблих немає. Студентів переселяють.

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