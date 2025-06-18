Притула "засветил" дроны? Почему его обвинили после удара по НАУ

После атаки российского дрона на общежития и ангары Киевского авиационного института (бывший Национальный авиационный институт) в столице появилась версия, что причиной удара могли стать обнародованные ранее фото украинских беспилотников.

В частности, речь идет о снимках, на которых волонтер Сергей Притула позирует с перехватчиками "Тарас-Т". 16 июня фото опубликовал портал "Милитарный".



Сообщение на странице "Милитарного" (сриншот РБК-Украина)

Реакция соцсетей

OSINT-исследователи предположили, что агрессор мог использовать открытые источники для идентификации целей. Но, как оказалось, эти фото были сделаны еще в феврале 2025 года и лишь накануне атаки во второй раз появились в медиа - в частности, в публикации об эффективности дронов.



Скриншот x/UKikaski

Медик Алена Гринько также отреагировала на публикацию. Она отмечает, что Минобороны запрещает публикацию материалов, которые могут раскрыть местоположение военной техники.



Скриншот со страницы Алены Гринько

Под публикацией "Милитарного" в соцсетях поднялась дискуссия о необходимости закрытия публичных реестров и ограничения открытых данных по критической инфраструктуре.



Комментарии под сообщением "Милитарного" (скриншот РБК-Украина)

Реакция Сергея Притулы

Сергей Притула резко ответил на обвинения в соцсети Х. Он заявил, что это старое фото из ангара НАУ, сделанное 25 февраля.

"Ее просто "пришили" к ночному удару по общежитиям, которые вообще за полтора километра. Но никакого "склада дронов" на территории университета конечно же нет и быть не могло. И если бы хотели поцелить "склад дронов", то не ждали бы июня! И целились бы в ангар, а не общежития, которые в полутора километрах", - написал Притула.



Реакция Сергея Притулы в соцсети X (скриншот РБК-Украина)