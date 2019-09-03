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Присягу приняли еще 6 народных депутатов

Новости » Политика    03.09.2019 - 10:34
Присягу приняли еще 6 народных депутатов
Фото: заседание Рады (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарии принимают присягу перед вступлением в должность

Присягу принесли еще шесть народных депутатов. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, парламентарии присягу перед вступлением в должность.

"Для принятия присяги приглашается народный депутат Сергей Ларин. 2 сентября ЦИК зарегистрировал народных депутатов Остапенко Анатолия, Татьяну Цибу, Ивана Калаура, Юлию Гришину, Ольгу Руденко, включенных в избирательный список политической партии "Слуга народа", - заявил Разумков.

"Перед вступлением в должность народные депутаты приносят присягу перед ВРУ. Я хотел бы поздравить наших новых коллег", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл на заседание Верховной рады во вторник, 3 сентября. После этого спикер Рады Дмитрий Разумков объявил об открытии второй сессии Рады.

Как писало РБК-Украина ранее, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 новых народных депутатов, которые сменили сложивших полномочия в связи с избранием в Кабмин представителей партии "Слуга народа". Согласно решению ЦИК от 2 сентября, были досрочно прекращены полномочия народных депутатов Дениса Малюськи, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова.

Добавим также, в первый день работы новой ВР ЦИК отказался выдавать удостоверение народного депутата Сергею Рудыку. Причиной невыдачи удостоверения стало решение суда.

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