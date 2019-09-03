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Присягу склали ще 6 народних депутатів

Новини » Політика    03.09.2019 - 10:34
Присягу склали ще 6 народних депутатів
Фото: засідання Ради (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарі складають присягу перед вступом на посаду

Присягу склали ще шість народних депутатів. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, парламентарі складають присягу перед вступом на посаду.

"Для складання присяги запрошується народний депутат Сергій Ларін. 2 вересня ЦВК зареєструвала народних депутатів Остапенка Анатолія, Тетяну Цибу, Івана Калаура, Юлію Гришину, Ольгу Руденко, включених до виборчого списку політичної партії "Слуга народа", - заявив Разумков.

"Перед вступом на посаду народні депутати складають присягу перед ВРУ. Я хотів би привітати наших нових колег", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув на засідання Верховної ради у вівторок, 3 вересня. Після цього спікер Ради Дмитро Разумков оголосив про відкриття другої сесії Ради.

Як писало РБК-Україна раніше, Центральна виборча комісія зареєструвала 5 нових народних депутатів, які змінили склали повноваження у зв'язку з обранням до Кабміну представників партії "Слуга народу". Згідно з рішенням ЦВК від 2 вересня, були достроково припинені повноваження народних депутатів Дениса Малюськи, Олексія Оржеля, Владислава Криклія, Анни Новосад і Михайла Федорова.

Додамо також, у перший день роботи нової ВР ЦВК відмовилася видавати посвідчення народного депутата Сергія Рудику. Причиною невидачі посвідчення стало рішення суду.

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