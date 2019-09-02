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ЦИК зарегистрировал 5 новых народных депутатов

Новости » Выборы 2019    02.09.2019 - 14:35
ЦИК зарегистрировал 5 новых народных депутатов
Фото: ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новые нардепы сменили представителей "Слуги народа", которые вошли в Кабмин

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 новых народных депутатов, которые сменили сложивших полномочия в связи с избранием в Кабмин представителей партии "Слуга народа". Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Согласно решению ЦИК от 2 сентября, были досрочно прекращены полномочия народных депутатов Дениса Малюськи, Алексея Оржеля, Владислава Криклого, Анны Новосад и Михаила Федорова.

"Рассмотрев указанные постановления, комиссия признала избранными народными депутатами Украины следующих по очередности кандидатов в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной политической партии", - говорится в сообщении.

Таким образом, новыми народными депутатами стали Анатолий Остапенко (№130 в избирательном списке партии "Слуга народа"), Татьяна Циба (№131), Иван Калаур (№132), Юлия Гришины (№133) и Ольга Руденко (№134).

По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, новые нардепы примут присягу завтра, 3 сентября.

"Конечно, процедурный вопрос об увольнении Тимофея Милованова мы поддерживаем. Хотим напомнить, что завтра к присяге придут 5 народных депутатов от фракции" Слуга народа ". Насколько я понимаю господин Ларин также. То есть завтра у нас будет пополнение, на которое мы ожидаем" , - заявил Корниенко

Напомним, в первый день работы новой Верховной рады ЦИК отказалась выдавать удостоверение народного депутата Сергею Рудыку. Причиной невыдачи удостоверения стало решение суда.

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