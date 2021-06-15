Присяга Вирастюка и закон о добровольном декларировании: повестка дня Рады на сегодня

Сегодня депутаты собираются на заседание. Они рассмотрят ряд законопроектов и заслушают присягу нового народного депутата.

Об этом говорится в повестке дня Верховной рады , опубликованном на сайте парламента.

Заседание начнется с принятия присяги народным депутатом Украины Василием Вирастюком.

Далее нардепы рассмотрят проект постановления 3450-П об отмене решения Верховной рады от 01.06.2021 о принятии в целом с учетом предложений президента проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей".

Кроме того, будут вынесены на рассмотрение ряд законопроектов:

второе чтение

5153 - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (второе чтение) (предоставлено таблицу 31.05.2021) (продолжение рассмотрения)

- проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (второе чтение) (предоставлено таблицу 31.05.2021) (продолжение рассмотрения) 5157 - проект закона о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" относительно отдельных аспектов действия переходных положений (второе чтение) (предоставлено таблицу 08.06.2021)

повторное первое чтение

3683 - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины (повторное первое чтение) (доработанный Комитетом проект предоставлено 25.03.2021)

проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины (повторное первое чтение) (доработанный Комитетом проект предоставлено 25.03.2021) 3356-д - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта (повторное первое чтение) (доработанный проект с представлением комитета предоставлен 06.11.2020)

первое чтение

3508 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения (проект Е. Пивоварова предоставлен 22.05.2020, проект н. Д. С. Нагорняка – 11.06.2020)

- проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения (проект Е. Пивоварова предоставлен 22.05.2020, проект н. Д. С. Нагорняка – 11.06.2020) 5305 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований (проект н. Д. Ю. Яцик предоставлен 31.03.2021)

- проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований (проект н. Д. Ю. Яцик предоставлен 31.03.2021) 3715 - проект закона О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок) (проект н. Д. Л. Билозир предоставлен 21.05.2021)

вопросы ратификации