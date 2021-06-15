Присяга Вірастюка та закон про добровільне декларування: порядок денний Ради на сьогодні

Сьогодні депутати збираються на засідання. Вони розглянуть низку законопроектів та заслухають присягу нового народного депутата.

Про це йдеться в порядку денному Верховної ради , опублікованому на сайті парламенту.

Засідання почнеться із складення присяги народним депутатом України Василем Вірастюком.

Далі нардепи розглянуть проект постанови 3450-П про скасування рішення Верховної ради від 01.06.2021 про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій президента проекту закону "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів".

Крім того, будуть винесені на розгляд низка законопроектів:

друге читання

5153 - проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (друге читання) (надано таблицю 31.05.2021) (продовження розгляду)

- проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (друге читання) (надано таблицю 31.05.2021) (продовження розгляду) 5157 - проект закону про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень (друге читання) (надано таблицю 08.06.2021)

повторне перше читання

3683 - проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України (повторне перше читання) (доопрацьований Комітетом проект надано 25.03.2021)

проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України (повторне перше читання) (доопрацьований Комітетом проект надано 25.03.2021) 3356-д - проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту (повторне перше читання) (доопрацьований проект з поданням Комітету надано 06.11.2020)

перше читання

3508 - проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення (проект Є.Пивоварова надано 22.05.2020, проект н.д. С.Нагорняка – 11.06.2020)

- проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення (проект Є.Пивоварова надано 22.05.2020, проект н.д. С.Нагорняка – 11.06.2020) 5305 - проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань (проект н.д. Ю.Яцик надано 31.03.2021)

- проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань (проект н.д. Ю.Яцик надано 31.03.2021) 3715 - проект закону про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель) (проект н.д. Л.Білозір надано 21.05.2021)

питання ратифікації