Присвоили миллион гривен: полиция разоблачила банду, которая крала деньги с банковских карт

Киберполиция разоблачила группу мошенников, которые устанавливали скимминговое оборудование на POS-терминалы для считывания данных банковских карт. Таким образом они снимали деньги украинцев, "заработав" на этом миллион гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Деятельность пятерых жителей Каменского разоблачили сотрудники полиции Днепропетровской области. Они установили, что "бизнес" организовали 31-летний и 29-летний мужчины. К делу они также привлекли еще троих знакомых.

Члены банды временно трудоустраивались в заведения питания и магазины, где для расчета клиентов использовались POS-терминалы. Они устанавливали в этих заведениях скимминговые устройства, а также самостоятельно изготовленные POS-терминалы.

Под видом расчета клиентов приступники копировали информацию с банковских карт, а также записывали PIN-коды. Далее они изготовляли дубликаты карт и обналичивали деньги потерпевших. Кроме того, злоумышленники использовали интернет-банкинг, а затем увеличивали кредитные лимиты и переводили деньги на свои счета.

По предварительным данным, злоумышленники скомпрометировали около 200 банковских карт. Общая сумма ущерба составляет миллион гривен.

Работники полиции провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в заведениях, где они работали. Там нашли и изъяли удаленные скиммеры, POS-терминалы, поддельные карты и компьютеры.

Организатору и соорганизатору группы уже поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 (Кража), ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им может грозить до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам группы.