Обманули на миллион гривен: в Украине разоблачили группу интернет-мошенников

В Днепропетровской области правоохранители прекратили деятельность преступной группы и разоблачили ее участников. Банда обманывала интернет-пользователей, выманивая у них деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Правоохранители установили, что организовал группировку 35-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии. Исполнителями преступлений являются две женщины и 32-летний мужчина.

Преступники размещали в интернете объявления о продаже несуществующих товаров. После получения денег они не отвечали "покупателям". Приблизительная сумма нанесенного гражданам ущерба составляет более миллиона гривен.

Полиция провела обыски по месту жительства фигурантов. У них нашли и изъяли наркотики, мобильные телефоны, компьютеры, сим-карты, банковские карты и блокнот с черновыми записями. Все эти вещи направили на экспертизу.

Фото: мошенники в интернете обманывали пользователей (mvs.gov.ua)

По данному факту следователем за процессуальным руководством прокуратуры организатору поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.