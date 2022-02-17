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Присвоили 35 миллионов. Экс-руководителям одесского порта сообщили о подозрении

Автор: Каролина Гайдук

Бывшим руководителям предприятия "Одесский морской торговый порт" сообщено о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Они нанесли ущерб в размере 35 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"В течении 2017-2018 годов бывшие руководители порта не обеспечили надлежащего и эффективного использования имущества предприятия - морских буксиров. Под видом предоставления услуг должностные лица ГП "Одесский морской торговый порт" передали его в фактическую аренду частным юридическим лицам по заниженным тарифам", - говорится в сообщении.

В свою очередь, злоумышленники предоставили буксиры судовладельцам для осуществления услуг по буксировке уже по значительно завышенной цене.Фото: Фото: экс-руководителям одесского порта сообщили о подозрении (Офис генерального прокурора)

В результате ненадлежащего исполнения, бывшее руководство предприятия нанесли ущерб государству в размере 35 млн гривен.

Отметим, что в Киеве правоохранительные органы сообщили о подозрении начальнице управления образования Дарницкой РГА в растрате бюджетных средств. Речь идет об ущербе на сумму более полумиллиона гривен.

Напомним, что в Днепре трое лиц напали на журналиста издания "Украинская правда".

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Одесса