Ущерб на полмиллиона. Начальницу райуправления образования в Киеве подозревают в растрате
Столичные правоохранители сообщили о подозрении начальнице управления образования Дарницкой РГА в растрате бюджетных средств. Речь идет об ущербе на сумму более полумиллиона гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, начальница управления образования приняла решение о начислении и выплате в пользу руководителей отдельных учебных и внешкольных учреждений Дарницкого района непредвиденных законом надбавок к должностному окладу, а также о безосновательном повышении ставок заработной платы за работу в определенных учебных заведениях (ч. 4 ст. 191 УК Украины).
Как следствие, подозреваемая преступными действиями нанесла государству ущерб на общую сумму более 520 тысяч гривен.
На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранения от должности.
В уголовном производстве продолжаются следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств совершения преступления.
Отметим, что СБУ разоблачила масштабное разворовывание госсредств, выделенных одной из больниц на борьбу с COVID-19.
Напомним, что в Украине разоблачили схему, по которой из украинского банка вывели миллионы гривен и довели его до неплатежеспособности.