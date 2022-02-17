ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ущерб на полмиллиона. Начальницу райуправления образования в Киеве подозревают в растрате

Новина українською →
Украина, Четверг 17 февраля 2022 11:37
Ущерб на полмиллиона. Начальницу райуправления образования в Киеве подозревают в растрате Фото: в Киеве разоблачили чиновницу в растрате бюлжетных средств (Киевская прокуратура)
Автор: Каролина Гайдук

Столичные правоохранители сообщили о подозрении начальнице управления образования Дарницкой РГА в растрате бюджетных средств. Речь идет об ущербе на сумму более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, начальница управления образования приняла решение о начислении и выплате в пользу руководителей отдельных учебных и внешкольных учреждений Дарницкого района непредвиденных законом надбавок к должностному окладу, а также о безосновательном повышении ставок заработной платы за работу в определенных учебных заведениях (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Как следствие, подозреваемая преступными действиями нанесла государству ущерб на общую сумму более 520 тысяч гривен.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранения от должности.

В уголовном производстве продолжаются следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств совершения преступления.

Отметим, что СБУ разоблачила масштабное разворовывание госсредств, выделенных одной из больниц на борьбу с COVID-19.

Напомним, что в Украине разоблачили схему, по которой из украинского банка вывели миллионы гривен и довели его до неплатежеспособности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Прокуратура
NEWS
Не только Россия не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, - Зеленский
Не только Россия не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, - Зеленский
DAILY
Алексей Резников: Цель Кремля – не Украина, они хотят, чтобы миру стало страшно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Алексей Резников: Цель Кремля – не Украина, они хотят, чтобы миру стало страшно