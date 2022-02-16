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Нападение на журналистов в Днепре: троим участникам сообщили подозрение

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Киев, Среда 16 февраля 2022 21:25
Нападение на журналистов в Днепре: троим участникам сообщили подозрение Фото: по делу о нападении на журналистов в Днепре троим участникам сообщили подозрение (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция вручила подозрения троим участникам нападения на журналистов издания "Украинская правда" в Днепре. Кроме того, открыто еще одно уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что в ходе следствия были установлены трое мужчин, которые препятствовали деятельности журналистов. Им вручено подозрение в совершении преступления по ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели опознание подозреваемых, допрос потерпевших, свидетелей и полицейских, которые находились на месте происшествия. К материалам уголовных дел приобщены видео с бодикамер патрульных и из интернет-ресурсов.

После выяснения всех обстоятельств происшествия открыто еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж). В рамках данного производства подозрение сообщено двум участникам нападения на журналистов. Мужчины обвиняются в ограблении водителя съемочной группы.

Обновлено. В Офисе генпрокурора сообщили, что решается вопрос об избрании меры пресечения всем подозреваемым в нападении на съемочную группу издания. Кроме того, установлена личного участника, который угрожал убийством одному из журналистов.

Напомним, нападение на журналистов издания "Украинская правда" произошло 13 февраля на территории аэропорта в Днепре. Первоначально по этому факту возбудили два уголовных дела.

Отметим, ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что все причастные к нападению на журналистов установлены и будут привлечены к ответственности.

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Министерство внутренних дел Украины Днепр
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