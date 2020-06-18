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Присвоили 11 млн гривен: СБУ разоблачила чиновников Минобороны

Новости » Происшествия     18.06.2020 - 18:38
Присвоили 11 млн гривен: СБУ разоблачила чиновников Минобороны
Фото: табличка на здании СБУ (РБК-Украина)

Чиновники организовали коррупционную схему во время строительства казарм

Должностных лиц Министерства обороны уличили в присвоении 11 млн гривен госсредств. Чиновники завладели деньгами, которые выделялись на строительство военных городков.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Финансовую сделку организовали должностные лица Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны по предварительному сговору с несколькими частными строительными фирмами.

"В ходе выполнения подрядных строительных работ чиновники подписывали акты выполненных работ за фактически невыполненные услуги по строительству казарм улучшенной планировки. Несмотря на это, они перечисляли бизнесменам бюджетные средства, часть из которых присваивали", - пояснили в СБУ.

Госаудитслужба провела проверку строительства двух казарм улучшенной планировки в одном из военных городков в поселке Черноморское. По результатам аудита выявлены факты невыполнения работ на сумму свыше 11 миллионов гривен.

"Правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях коммерческой структуры, административном здании МО Украины, по месту строительства казарм и адресам проживания пятерых фигурантов уголовного производства. Во время следственных действий изъяты доказательства, в том числе документация, которые подтверждают аферу с бюджетными средствами", - говорится в сообщении.

Организатору коррупционной схемы, директору строительной компании и двум руководителям Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления объявили подозрения. Их подозревают в присвоении/растрате имущества и служебном подлоге.

Напомним, в феврале сотрудники военной прокуратуры задержали на взятке директора одного из заводов концерна “Укроборонпром”.

Также сообщалось об объявлении подозрения 4 чиновникам "Укрзализныци", которые пытались украсть свыше 10 млн гривен.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Служба безопасности Украины
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