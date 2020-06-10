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Хищение 10 млн гривен: САП объявила подозрения чиновникам "Укрзализныци"

Новости » Общество     10.06.2020 - 13:12
Хищение 10 млн гривен: САП объявила подозрения чиновникам "Укрзализныци"
Фото: здание "Укрзализныци" (РБК-Украина)

Чиновники подозреваются в подделке документов, чтобы избежать открытых торгов

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила подозрение 4 лицам, которые пытались украсть свыше 10 млн гривен. Служащие хотели "отмыть" средства на внедрения е-билета на "Бориспольский экспресс".

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщается, директор филиала Главного информационно-вычислительного центра АО "Укрзализныци", его заместитель и еще двое человек в 2018 году инициировали закупку нового программного обеспечения для организации системы продаж е-билетов по "Бориспольского экспресса". Ими якобы была поддельная документация, чтобы избежать открытых торгов. После этого служащие хотели провести закупку по переговорной процедуре.

Как отмечается, программное обеспечение, на которое служащие хотели потратить 10,4 млн гривен, фактически дублирует функциональные возможности уже существующего электронного сервиса "Укрзализныци" и не требует затрат.

Разработчик сервиса "Укрзализныци" предлагал добавить бесплатно соответствующую опцию на электронный продажу на "Бориспольский экспресс". Чиновники отказались и обратились к приобретению этой функции в другую компанию.

"Укрзализныця" остановила расчет за программное обеспечение и 10,4 млн гривен оставила на своих счетах.

Служащим инкриминируют ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (незаконченное покушение на завладение денежными средствами в особо крупном размере, совершенное должностными лицами государственной компании путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц) УКУ.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у служебных лиц "Укрзализныци" и представителей частных компаний.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины УкрзализныцяподозрениехищениеСАП
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