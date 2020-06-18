Привласнили 11 млн гривень: СБУ викрила посадовців Міноборони

Фото: табличка на будівлі СБУ (РБК-Україна)

Чиновники організували корупційну схему під час будівництва казарм

Посадовців Міністерства оборони викрили на привласненні 11 млн гривень державних коштів. Чиновники заволоділи грошима, які виділялися на будівництво військових містечок.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Фінансову оборудку організували посадовці Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони за попередньою змовою з кількома приватними будівельними фірмами.

"У ході виконання підрядних будівельних робіт посадовці підписували акти виконаних робіт за фактично невиконані послуги із будівництва казарм поліпшеного планування. Незважаючи на це, вони перераховували бізнесменам бюджетні кошти, частину з яких привласнювали", - пояснили в СБУ.

Держаудитслужба і СБУ провели перевірку будівництва двох казарм поліпшеного планування в одному з військових містечок у селищі Чорноморське. За результатами аудиту виявили факти не виконання робіт на суму понад 11 мільйонів гривень.

"Правоохоронці провели низку обшуків в офісних приміщеннях комерційної структури, адміністративній будівлі МО України, за місцем будівництва казарм та адресами проживання п’ятьох фігурантів кримінального провадження. Під час слідчих дій вилучено докази, зокрема документацію, які підтверджують оборудку з бюджетними коштами", - йдеться у повідомленні.

Організатору корупційної схеми, директору будівельної компанії і двом керівникам Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління оголосили підозри. Їх підозрюють у привласненні/розтраті майна і службовому підробленні.

Нагадаємо, у лютому співробітники військової прокуратури затримали на хабарі у 5 тисяч доларів директора одного з заводів концерну “Укроборонпром”.

Також повідомлялося про оголошення підозри 4 чиновникам "Укрзалізниці", які намагалися вкрасти понад 10 млн гривень.

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Автор: Роман Калиниченко