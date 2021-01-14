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Присвоила 60 тысяч долларов клиента. Главу отделения банка объявили в розыск

Киев, Четверг 14 января 2021 15:37
Присвоила 60 тысяч долларов клиента. Главу отделения банка объявили в розыск
Фото: деньги (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель отделения банка по поддельным документам в течение десяти лет присваивала деньги клиента. Всего она незаконно получила 60 тысяч долларов.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Об инциденте правоохранителям сообщил сам пострадавший после того, как заметил, что с его банковского депозита исчезли деньги. Потерпевший работает за рубежом, а в 2010 году открыл депозит, который регулярно пополнял.

"За годы сотрудничества с финансовым учреждением мужчина стал vip-клиентом, а следовательно, между ним и руководителем отделения сложились доверительные отношения. Женщина, по просьбе мужчины, даже выполняла некоторые банковские операции", - рассказали в МВД.

Следователи открыли дело по статьям мошенничество и подделка документов, а также сообщили подозреваемой руководительницы отделения о подозрении и объявили ее в международный розыск. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в прошлом году правоохранители разоблачили сотрудницу банка в Волынской области на присвоении средств клиентов. Сотрудница финучреждения присвоила почти 400 тысяч гривен.

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