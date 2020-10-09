ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Волыни сотрудница банка присвоила средства клиентов

Волынская область, Пятница 09 октября 2020 20:14
На Волыни сотрудница банка присвоила средства клиентов
Фото: банковские карточки (flickr.com/smemon)
Автор: Роман Тверденко

В Волынской области сотрудница банка присваивала деньги со счетов клиентов. С помощью подделки документов она завладела 370 тысячами гривен.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

28-летняя работница банка подделывала документы, с помощью чего переводила средства клиентов на подконтрольный фиктивный счет и дальше обналичивала деньги.

От противоправных действий сотрудницы банка пострадали около 10 предпринимателей. Предварительно, с их счетов она вывела 370 тысяч гривен.

Правоохранительные органы провели обыски в доме подозреваемой. Ей предъявлены обвинения по ч.1 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 статьи 262 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается на компьютерах) Уголовного кодекса Украины.

В начале октября РБК-Украина писало, что в Сумах мошенники создали call-центр для кражи денег со счетов иностранцев.

Ранее сообщалось, что в Прилуках пытались незаконно создать "горсовет".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия происшествие
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь