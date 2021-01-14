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Привласнила 60 тисяч доларів клієнта. Главу відділення банку оголосили у розшук

Київ, Четвер 14 січня 2021 15:37
Привласнила 60 тисяч доларів клієнта. Главу відділення банку оголосили у розшук
Фото: гроші (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Керівниця відділення банку за підробленими документами протягом десяти років привласнювала гроші клієнта. Загалом вона незаконно отримала 60 тисяч доларів.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Про інцидент правоохоронцям повідомив сам потерпілий після того, як помітив, що з його банківського депозиту зникли гроші. Потерпілий працює за кордоном, а у 2010 році відкрив депозит, який регулярно поповнював.

"За роки співпраці з фінансовою установою чоловік став vip-клієнтом, а відтак між ним та керівницею відділення склалися довірливі відносини. Жінка, на прохання чоловіка, навіть виконувала деякі банківські операції", - розповіли в МВС.

Слідчі відкрили справу за статтями шахрайство та підроблення документів, а також повідомили підозрюваній керівниці відділення про підозру та оголосили її у міжнародний розшук. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, минулого року правоохоронці викрили співробітницю банку у Волинській області на привласненні коштів клієнтів. Співробітниця фінустанови привласнила майже 400 тисяч гривень.

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