Присваивал благотворительные взносы украинцев: в Киеве разоблачили схему псевдоволонтера

Согласно данным следствия, начиная с середины апреля текущего года, подозреваемый обращался к украинцам с призывом о сборе средств, которые впоследствии обещал передать Вооруженным Силам Украины. Для коммуникации он использовал Telegram-канал.

"Для перечисления средств псевдоволонтер указывал данные своих банковских карт и почти все собранные добровольные пожертвования тратил на собственные нужды", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что мужчина перечислял 5 гривен на единый счет для сбора средств на поддержку ВСУ, после чего в фоторедакторе менял сумму взноса.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого, было изъято:

банковские карты;

ноутбук;

флеш-накопитель;

денежные средства.

Фото: в Киеве разоблачили схему псевдоволонтера (t.me/pgo_gov_ua)