Привласнював благодійні внески українців: у Києві викрили схему псевдоволонтера

У Києві викрили псевдоволонтера, який привласнював благодійні внески українців. Підозрюваному загрожує до 7 років ув'язнення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, починаючи з середини квітня поточного року, підозрюваний звертався до українців із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним Силам України. Для комунікації він використовував Telegram-канал.
"Для перерахування коштів псевдоволонтер вказував дані своїх банківських карток та майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби", - пише пресслужба.
Зазначається, що чоловік перераховував 5 гривень на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, після чого у фоторедакторі змінював суму внеску.
Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного, було вилучено:
Фото: у Києві викрили схему псевдоволонтера (t.me/pgo_gov_ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ викрила у Держпродспоживслужбі масштабну корупційну схему. В результаті практично всім топкерівникам оголосили про підозру.
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