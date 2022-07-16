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Привласнював благодійні внески українців: у Києві викрили схему псевдоволонтера

Фото: у Києві викрили схему псевдоволонтера (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві викрили псевдоволонтера, який привласнював благодійні внески українців. Підозрюваному загрожує до 7 років ув'язнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, починаючи з середини квітня поточного року, підозрюваний звертався до українців із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним Силам України. Для комунікації він використовував Telegram-канал.

"Для перерахування коштів псевдоволонтер вказував дані своїх банківських карток та майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби", - пише пресслужба.

Зазначається, що чоловік перераховував 5 гривень на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, після чого у фоторедакторі змінював суму внеску.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного, було вилучено:

  • банківські картки;
  • ноутбук;
  • флеш-накопичувач;
  • грошові кошти.

Фото: у Києві викрили схему псевдоволонтера (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ викрила у Держпродспоживслужбі масштабну корупційну схему. В результаті практично всім топкерівникам оголосили про підозру.

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