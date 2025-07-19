"Пристрелить, если не пойдет": ГУР перехватили приказ командира РФ казнить раненых
В 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ командиры отдают приказы казнить собственных раненых бойцов. Соответствующий радиоперехват обнародовали украинские разведчики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР Минобороны Украины.
В обнародованном аудиоперехвате командир подразделения четко приказывает подчиненным убить раненого военнослужащего той же бригады:
"В морской пехоте больных нет - есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нет. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет", - командует", - заявляет командир.
Такие действия - не единичный случай, а распространенная практика в российских войсках, где командиры часто прибегают к угрозам и казням, чтобы "мотивировать" личный состав к участию в боевых действиях.
Что известно о 155-й бригаде
155-я отдельная бригада морской пехоты РФ - одна из самых "используемых" в наступательных действиях на разных направлениях фронта. Это подразделение известно в частности участием в оккупации Киевщины в 2022 году, а также военными преступлениями против гражданского населения.
Недавно ГУР зафиксировало еще одно преступление бригады - приказ на убийство и обезглавливание украинских военнопленных. В перехвате, который был обнародован ранее, командир требовал "отрезать голову, посадить на кол и выбросить".
Разведка подчеркивает: каждое преступление против украинского народа не останется безнаказанным.
Казнь раненых, как и пытки военнопленных, является грубым нарушением международного гуманитарного права и подпадает под определение военного преступления.
Напомним, что 10 июля 2025 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило ужасный приказ одного из командиров 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.
В аудиозаписи командир 2-й десантно-штурмовой роты с нецензурной бранью приказывает пытать украинских военнопленных.
Кроме того, российские командиры приказывают своим солдатам добивать украинских воинов, которые получили ранения.
В перехвате командир одного из российских подразделений отдает своим подчиненным приказ на расстрел украинских защитников.
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