ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пристайко: Украина сделала возможным нормандский саммит и ожидает шагов России

Новости » Политика    05.10.2019 - 01:28
Пристайко: Украина сделала возможным нормандский саммит и ожидает шагов России
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Следующий шаг - заставить агрессора сесть за стол переговоров

Украина сделала возможным проведение саммита Нормандской четверки, согласовав текст так называемой формулы Штайнмайера и разведение войск на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

Министр подчеркнул, что для дальнейшего прогресса в завершении военных действий на востоке Украины следует "заставить агрессора сесть за стол переговоров".

"Теперь ожидаем шагов России, которые откроют путь к восстановлению суверенитета Украины над оккупированными районами Донбасса", - отметил Пристайко.

Ранее глава МИД рассказал, что Украина в вопросе проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса имеет "план Б".

"План Б всегда есть. План Б - это наши Вооруженные силы, наша экономика, наша полиция. Это все, что должно обеспечить мир и безопасность нашего государства", - отметил он.

Напомним, специальный советник председателя Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок назвал контроль над границей условием выборов на Донбассе. Комментируя "формулу Штайнмайера", он сказал, что "это не капитуляция, а вопрос последовательности - что когда происходит".

Диденко назвал условия проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса Еврокомиссия назвала контроль над границей условием выборов на Донбассе
Новости Украины Донбасснормандский форматВадим Пристайко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь