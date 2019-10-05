Пристайко: Украина сделала возможным нормандский саммит и ожидает шагов России

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Следующий шаг - заставить агрессора сесть за стол переговоров

Украина сделала возможным проведение саммита Нормандской четверки, согласовав текст так называемой формулы Штайнмайера и разведение войск на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

Министр подчеркнул, что для дальнейшего прогресса в завершении военных действий на востоке Украины следует "заставить агрессора сесть за стол переговоров".

"Теперь ожидаем шагов России, которые откроют путь к восстановлению суверенитета Украины над оккупированными районами Донбасса", - отметил Пристайко.

Ранее глава МИД рассказал, что Украина в вопросе проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса имеет "план Б".

"План Б всегда есть. План Б - это наши Вооруженные силы, наша экономика, наша полиция. Это все, что должно обеспечить мир и безопасность нашего государства", - отметил он.

Напомним, специальный советник председателя Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок назвал контроль над границей условием выборов на Донбассе. Комментируя "формулу Штайнмайера", он сказал, что "это не капитуляция, а вопрос последовательности - что когда происходит".