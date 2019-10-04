Пристайко заявил о существовании "плана Б" в вопросе выборов на Донбассе

Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Глава МИД исключает вариант проведения референдума перед выборами на Донбассе

Украина в вопросе проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса имеет "план Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Право на владу" на "1+1", передает РБК-Украина.

По словам Пристайко, нужно учитывать и тот вариант, если Организация по безопасности и сотрудничеству Европы не признает результаты выборов.

"По поводу того, что происходит, если ОБСЕ не признает выборы. Это очень интересный вопрос. Решение ОБСЕ - это предохранитель правильности, честности и прозрачности проведения этих выборов. Если это не происходит, то мы вернемся в ту точку, в которой мы находимся сейчас с тем законом, который существует уже на сегодняшний момент.... План Б всегда есть. План Б - это наши Вооруженные силы, наша экономика, наша полиция. Это все, что должно обеспечить мир и безопасность нашего государства", - заявил Пристайко.

Министр отметил, что не думает, что перед принятием нового закона "Об особом статусе Донбасса" будет проведен референдум.

"На самом деле, этот регион сейчас действительно находится под особым статусом, который прописан в законе, который действует уже три года. Это хорошо, что эта дискуссия началась. Я не думаю, что это будет референдум....", - сказал министр.

Напомним, в чертвер, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Украина на переговорах по Донбассу согласилась на проведение местных выборов, которые пройдут согласно с Конституцией и законодательством Украины, согласно международным стандартам.

Ранее Зеленский сообщал, что в новый закон относительно особого статуса Донбасса будет имплементировано "формулу Штайнмайера". Зеленский отмечал, что новый закон про особый статус начнет действовать сразу после проведения местных выборов на Донбассе.