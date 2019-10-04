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В Кремле рассказали, когда согласуют дату нормандской встречи

Новости » Политика    04.10.2019 - 12:46
В Кремле рассказали, когда согласуют дату нормандской встречи
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Дата зависит от графика лидеров стран-участниц нормандского саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда будет согласована дата проведения саммита в нормандском формате по решению ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам представителя Кремля, дата нормандской встречи зависит от графиков лидеров Украины, Франции, Германии и России, которые принимают участие в саммите.

"Сейчас ведется подготовка (к саммиту - ред.) по линии помощников президентов, по линии соответствующих ведомств. Забегать вперед не буду, сроков пока нет. Их предстоит согласовать. Речь идет о четырех главах государств, которые имеют достаточно насыщенные графики. Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем", - заявил он.

Напомним, ранее в Кремле выразили сомнения в том, что встреча в нормандском формате состоится в октябре. В Кремле объяснили, что у российского президента Путина напряженный график, поэтому маловероятно, что он сможет выделить время на нормандскую встречу.

Кроме того, в Кремле заявляли, что определение даты проведения нормандской встречи станет возможным только после отвода войск в Петровском и Золотом на Донбассе. В Кремле считают, что на разведение войск на Донбассе уйдет две недели.

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