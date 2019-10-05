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Пристайко: Україна зробила можливим нормандський саміт та очікує кроків Росії

Новини » Політика    05.10.2019 - 01:28
Пристайко: Україна зробила можливим нормандський саміт та очікує кроків Росії
Фото: Вадим Пристайко (

Наступний крок - змусити агресора сісти за стіл переговорів

Україна зробила можливим проведення саміту Нормандської четвірки, погодивши текст так званої формули Штайнмаєра та розведення військ на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

Міністр підкреслив, що для подальшого прогресу у завершенні військових дій на сході України слід "змусити агресора сісти за стіл переговорів".

"Тепер очікуємо кроків Росії, які відкриють шлях до відновлення суверенітету України над окупованими районами Донбасу", - зазначив Пристайко.

Раніше глава МЗС розповів, що Україна у питанні проведення виборів на окупованих територіях Донбасу має "план Б".

"План Б завжди є. План Б - це наші Збройні сили, наша економіка, наша поліція. Це все, що має забезпечити мир та безпеку нашої держави", - зазначив він.

Нагадаємо, спеціальний радник голови Єврокомісії з питань України Ельмар Брок назвав контроль над кордоном умовою виборів на Донбасі. Коментуючи "формулу Штайнмаєра", він сказав, що "це не капітуляція, а питання послідовності - що коли відбувається".

Діденко назвав умови проведення виборів на окупованих територіях Донбасу Єврокомісія назвала контроль над кордоном умовою виборів на Донбасі
Новини України Донбаснормандский форматВадим Пристайко
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