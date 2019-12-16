Пристайко: Украина настаивает на адаптации минских соглашений, а не пересмотре

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона настаивает на адаптации минских соглашений, однако об их пересмотре речь пока не идет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью УНИАНА.

Пристайко подчеркнул, что не видит от российской стороны никакого согласия на адаптацию минских соглашений.

"Они читают там, где им удобно. Они читают это как абсолютную Библию. Там где не удобно, оно, к сожалению, не находит отклика", - сказал Пристайко.

Министр подчеркнул, что адаптация необходима хотя бы потому, что в тексте минских соглашений есть терминологические и хронологические недостатки.

"Например, даты, которые уже давным-давно прошли. Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимую. Условно говоря, поменять даты. Возможна и смена определенной конфигурации Минских договоренностей. Но, на сегодня, ни в Украине, ни в России, ни в мировом сообществе нет готовности к полному пересмотру Минских договоренностей", - отметил Пристайко.

Ранее в Кремле заявили, что изменение минских соглашений возможно только в случае совместной работы Киева с так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками".

РБК-Украина писало, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе подготовит изменения в минские соглашения к следующей нормандской встречи, запланированной на март 2020 года.