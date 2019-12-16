Пристайко: Україна наполягає на адаптації мінських угод, а не перегляді

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українська сторона наполягає на адаптації мінських угод, однак про їхній перегляд мова поки не йде. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю УНІАНА.

Пристайко наголосив, що не бачить від російської сторони ніякої згоди на адаптацію мінських угод.

"Вони читають там, де їм зручно. Вони читають це як абсолютну Біблію. Там де не зручно, воно, на жаль, не знаходить відгуку", - сказав Пристайко.

Міністр наголосив, що адаптація необхідна хоча б тому, що в тексті мінських угод є термінологічні і хронологічні недоліки.

"Наприклад, дати, які вже давним-давно минули. Можна розглядати адаптацію як мінімально необхідну. Умовно кажучи, поміняти дати. Можлива й зміна певної конфігурації Мінських домовленостей. Але, на сьогодні, ні в Україні, ні в Росії, ні у світовій спільноті немає готовності до повного перегляду Мінських домовленостей", - зазначив Пристайко.

Раніше у Кремлі заявили, що зміна мінських угод можлива тільки в разі спільної роботи Києва з так званими Донецькою і Луганською "народними республіками".

РБК-Україна писало, що Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі підготує зміни в мінські угоди до наступної нормандської зустрічі, запланованої на березень 2020 року.



