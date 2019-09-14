Пристайко: судьбу особого статуса Донбасса должна решать Рада

Вопросы относительно особого статуса оккупированных территории Донецкой и Луганской областей должна решать Верховная рада. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

Пристайко заявил, что парламент должен решить судьбу закона об особом статусе Донбасса. Он добавил, что депутаты должны учесть много аспектов и решить, нужно ли менять действующий закон или написать новый.

"Этот закон (об особом порядке самоуправления в ОРДЛО, - ред.) действительно действует до 31 декабря этого года. Перед нашими депутатами стоит очень сложная задача: каким образом изменить этот закон, написать новый закон, согласовать этот закон. Очень много деталей, как далеко нам продвинуться в этом законе, какие необходимо компромиссы с обеих сторон сделать, чтобы на нашу землю наконец пришел мир", - отметил глава МИД.

Кроме того, Пристайко добавил, что не знает, в какой именно форме будет изменен или продлен данный закон.

Напомним, ранее глава МИД Вадим Пристайко заявлял, что в Конституцию не будут вносить никаких изменений относительно особого статуса Донбасса. Пристайко добавил, что особый статус для временно оккупированных территорий также не предусмотрен в минских соглашениях, а все вопросы относительно его статуса решаются децентрализацией.

Как писало РБК-Украина, в октябре 2018 года Верховная рада 8-го созыва продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года.