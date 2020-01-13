Пристайко в Сингапуре проведет совещание послов Украины в регионе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе визита в Сингапур проведет совещание украинских послов в регионе Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Сообщается, что 13-14 января Пристайко будет находиться с официальным визитом в Сингапуре, в рамках которого предусмотрены встречи с сингапурским руководством, представителями деловых кругов, экспертами и политологами.

"В рамках визита Вадим Пристайко проведет конференцию послов Украины в государствах Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря в Белом доме выразили уверенность, что новая встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом состоится в Вашингтоне. По словам советника Трампа Келлиэнн Конуэй, визит украинского лидера планируется.

Ранее также сообщалось, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Украину перенесен на конец января. До этого визит планировался на начало месяца, однако был отложен в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.