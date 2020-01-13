Пристайко в Сінгапурі проведе нараду послів України в регіоні

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ході візиту до Сінгапуру проведе нараду українських послів у регіоні Південно-Східної Азії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ.

Повідомляється, що 13-14 січня Пристайко перебуватиме з офіційним візитом у Сінгапурі, в рамках якого передбачені зустрічі з сінгапурським керівництвом, представниками ділових кіл, експертами та політологами.

"В рамках візиту Вадим Пристайко проведе конференцію послів України в державах Південно-Східної Азії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці грудня в Білому домі висловили впевненість, що нова зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом відбудеться у Вашингтоні. За словами радника Трампа Келліенн Конвей, візит українського лідера планується.

Раніше також повідомлялося, що візит держсекретаря США Майка Помпео до України перенесено на кінець січня. До цього візит планувався на початок місяця, проте був відкладений у зв'язку з загостренням ситуації на Близькому Сході.