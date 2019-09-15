Волкер назвал условие ослабления санкций против РФ

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер заявил, что санкции могут быть ослаблены, если РФ начнет выполнять минские соглашения

Специальный представитель Госдепа США Курт Волкер прокомментировал возможность ослабления международных санкций против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ТСН.

Комментируя возможное ослабление санкций с России, Волкер заверил, что санкции, введенные за оккупацию Крыма, будут оставаться настолько долго, насколько РФ будет продолжать оккупацию полуострова.

"Прежде всего, мы ввели санкции за российскую аннексию Крыма, а также из-за того, что россияне не выполняют минские соглашения. И также из-за других причин, таких как атака на семью Скрипалей в Великобритании. Если Россия будет выполнять минские соглашения так, как она обязалась это делать, тогда мы будем рассматривать ослабление этих санкций", - сказал он.

Волкер отметил, что пока РФ не выполняет минские договоренности, "поэтому нет почвы ослаблять любые из этих санкций".

"Мы много работаем, самостоятельно и вместе с ЕС, чтобы быть уверенными, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств", - заверил Волкер.

Напомним, 4 сентября комитет постоянных представителей Европейского союза (Coreper) принял решение о продлении индивидуальных санкций в отношении РФ.