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Пристайко: санкції проти Росії починають деградувати

Новини » Політика    20.09.2019 - 15:14
Пристайко: санкції проти Росії починають деградувати
Фото: Вадим Пристайко (УНІАН)

Пристайко вважає, що механізм санкцій проти Росії розвалюється

На сьогоднішній день санкції проти Росії за агресію на Донбасі і анексію Криму починають деградувати. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Пристайко зазначив, що санкції є цілісним механізмом. За його словами, такий механізм руйнується, коли лідери європейських країн починають запрошувати Росію до G8, а представників "кримських організацій" - на засідання ОБСЄ.

"Все це - деградація санкцій. І ми стурбовані, коли нам кажуть: "Ну, як же? Ось санкції перезатвердимо, там останній раунд ще на півроку". Ми говоримо: можливо, і перезатвердите, але ідеологічно санкції починають розвалюватися", - заявив міністр.

Він також зазначив, що на Заході просувається ідея поступового зняття санкцій проти Росії при поступовій реалізації мінських угод. Однак в Україні, підкреслив Пристайко, проти такого розвитку подій.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер заявив, що санкції проти Росії можуть бути ослаблені, якщо вона почне виконувати мінські угоди.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність збереження санкцій проти Росії.

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Новини України Вадим Пристайко
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