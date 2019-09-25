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Пристайко: для саммита "нормандской четверки" не хватает согласия Путина

Новости » Политика    25.09.2019 - 16:41
Пристайко: для саммита "нормандской четверки" не хватает согласия Путина
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко отметил, что лидеры Украины, Германии и Франции готовы к саммиту

Для проведения саммита "нормандской четверки" в октябре не хватает согласия президента России Владимира Путина. Об этом в комментарии российским СМИ в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, на сегодняшний день для проведения такого саммита не хватает согласия российского президента.

"Если ваш президент (Владимир Путин, - ред.) согласится (то встреча пройдет в октябре)… Мы согласны все трое лидеров - не хватает четвертого", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что встреча Владимира Зеленского с Путиным возможна только в рамках нормандского формата.

"Мы считаем, что можно решить (в рамках "нормандской четверки", - ред.") все. Но это зависит в основном от желания руководства России", - добавил Богдан.

До этого помощник президента Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться после визита президента Владимира Зеленского в США.

"Лидеры трех стран - Германии, Франции и Украины высказались за конец месяца в качестве даты встречи, именно после Нью-Йорка. Россия не дала подтверждение, но и не сказала "нет". Думаю, это может быть конец сентября - начало октября", - сказал он.

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Новости Украины саммитВадим ПристайкоНормандская четверка
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