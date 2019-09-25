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Богдан: встреча Зеленского и Путина возможна только в нормандском формате

Новости » Политика    25.09.2019 - 15:44
Богдан: встреча Зеленского и Путина возможна только в нормандском формате
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Зеленский и Путин могут встретиться уже в октябре

На сегодняшний день встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным возможна только в рамках нормандского формата. Об этом в Нью-Йорке заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в комментарии российским СМИ.

По словам Богдана, переговоры Зеленского и Путина состоятся, однако на этой встрече будут присутствовать лидеры стран "нормандской четверки". Он также отметил, что украинская сторона рассчитывает на такой саммит в октябре.

"Мы считаем, что можно решить (в рамках "нормандской четверки", - ред.") все. Но это зависит в основном от желания руководства России", - добавил Богдан.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча лидеров стран, которые берут участие в переговорах в нормандском формате, может пройти в течение ближайших недель.

Отметим, до этого помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться после визита президента Владимира Зеленского в США. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что встреча лидеров может состояться в октябре.

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