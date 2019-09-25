Пристайко: для саміту "нормандської четвірки" не вистачає згоди Путіна

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко зазначив, що лідери України, Німеччини та Франції готові до саміту

Для проведення саміту "нормандської четвірки" в жовтні не вистачає згоди президента Росії Володимира Путіна. Про це в коментарі російським ЗМІ у Нью-Йорку заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, на сьогоднішній день для проведення такого саміту не вистачає згоди російського президента.

"Якщо ваш президент (Володимир Путін, - ред.) погодиться (зустріч пройде в жовтні)... Ми згодні всі троє лідерів - не вистачає четвертого", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що зустріч Володимира Зеленського з Путіним можлива тільки в рамках нормандського формату.

"Ми вважаємо, що можна вирішити (в рамках "нормандської четвірки", - ред.") все. Але це залежить в основному від бажання керівництва Росії", - додав Богдан.

До цього помічник президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися після візиту президента Володимира Зеленського до США.

"Лідери трьох країн - Німеччини, Франції та України висловилися за кінець місяця в якості дати зустрічі, саме після Нью-Йорка. Росія не дала підтвердження, але і не сказала "ні". Думаю, це може бути кінець вересня - початок жовтня", - сказав він.