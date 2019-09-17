Пристайко пояснив, у чому складність обміну "всіх на всіх"

Фото: Вадим Пристайко (Віталій Носач, РБК-Україна)

До спискыв на обмін намагаються внести кримінальних авторитетів

Звільнення утримуваних осіб за формулою "всіх на всіх" складно виконати, зокрема, через спроби включити до списків кримінальних авторитетів та відсутність повної інформації про зниклих без вісті. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

"Є ідеальна формула "всіх на всіх", яка всім дуже подобається, але насправді вона не життєздатна. Бо треба дуже чітко узгодити, хто ці "всі на всі". Коли в цих списках кримінальні авторитети, які є друзями тих, хто перебуває з того боку, і їх намагаються запхати в список як "матеріал для обміну", - розповів Пристайко.

Він додав, що на обмін від того боку подаються люди, які не мають жодного відношення до конфлікту на Донбасі.

Зі слів Пристайка, серйозною проблемою є і зниклі без вісті, яких близько 400-500 осіб.

"Щоб точно знати, чи живі вони ще, десь там у в'язницях, чи вони зникли без вісті і, на жаль, їх немає серед живих, потрібен доступ до в’язниць, щоб перевірити. На території України це роблять міжнародні організації на зразок Червоного Хреста.

За п'ять років бойовики жодного разу не допустили Червоний Хрест для перевірки даних про зниклих без вісті

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко описав, у чому полягає умовна "формула Зеленського" зі врегулювання ситуації на Донбасі.