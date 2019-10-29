Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, когда будет назначен посол Украины в США. Об этом он заявил на форуме в Мариуполе, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, президент Владимир Зеленский уже выбрал человека для этой должности и отправил запрос США.

"Как только американская сторона даст нам агреман, то есть разрешение на конкретного человека, (будет назначен посол, - ред.). Уже отправлен запрос, человек избранный президентом Украины", - сообщил он.

Напомним, в начале октября украинский президент сообщил, что посол Украины в Соединенных Штатах Америки будет назначен в ближайшее время. По его словам, на эту должность будет назначен дипломат, который хорошо знает Соединенные Штаты.

До этого Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого, который занимал эту должность в течение четырех лет.

В свою очередь, экс-посол Чалый после увольнения заявил, что четыре года - это достаточный срок продемонстрировать "достойный результат на важном внешнеполитическом направлении".

Добавим, вообще президент решил изменить еще 11 руководителей посольств по всему миру.