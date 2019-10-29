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Пристайко розповів, коли буде призначено посла України в США

Новини » Політика    29.10.2019 - 11:53
Пристайко розповів, коли буде призначено посла України в США
Фото: Вадим Пристайко (УНІАН)

Україна вже відправила запит в США

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, коли буде призначено посла України в США. Про це він заявив на форумі у Маріуполі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, президент Володимир Зеленський вже обрав людину для цієї посади і відправив запит США.

"Як тільки американська сторона дасть нам агреман, тобто дозвіл на конкретну людину, (буде призначений посол, - ред.). Вже є відправлений запит, людина обрана президентом України", - повідомив він.

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Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, на початку жовтня український президент повідомив, що посол України в Сполучених Штатах Америки буде призначений найближчим часом. За його словами, на цю посаду буде призначено дипломата, який добре знає Сполучені Штати.

До цього Зеленський звільнив надзвичайного і повноважного посла України в США Валерія Чалого, який обіймав цю посаду протягом чотирьох років.

У свою чергу, екс-посол Чалий після звільнення заявив, що чотири роки - це достатній термін продемонструвати "гідний результат на важливому зовнішньополітичному напрямку".

Додамо, взагалі президент вирішив змінити ще 11 керівників посольств по всьому світу.

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