Пристайко провел встречу с генсеком ООН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время визита в Вашингтон провел встречу с генсеком ООН Антониу Гуттеришом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.

Глава украинской дипломатии, в частности, назвал агрессию РФ против Украины войной против всего мирового порядка.

"Настало время для всех нас быть более объедененными и видеть агрессию против Украины как войну против всего мирового порядка, которым мы пользовались. Пора миру принять истину и вызов. Чудесный разговор с генсеком ООН Антонио Гуттеришом", - написал Пристайко.

Напомним, 20 февраля в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций состоялось заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. От Украины в прениях принял участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

РБК-Украина писало, что в ходе своего выступления Пристайко заявил, что Украина рассчитывает на размещение миротворческих сил на неконтролируемом участке границы с Россией.