Пристайко провів зустріч з генсеком ООН

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час візиту у Вашингтон провів зустріч з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пристайка.

Глава української дипломатії, зокрема, назвав агресію РФ проти України війною проти всього світового порядку.

"Настав час для всіх нас бути більш об'єднаними і бачити агресію проти України як війну проти всього світового порядку, яким ми користувалися. Настав час світу прийняти істину і виклик. Чудова розмова з генсеком ООН Антоніо Гуттерішем", - написав Пристайко.

Нагадаємо, 20 лютого у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй відбулося засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Від України в дебатах взяв участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

РБК-Україна писало, що в ході свого виступу Пристайко заявив, що Україна розраховує на розміщення миротворчих сил на неконтрольованій ділянці кордону з Росією.