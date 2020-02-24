Пристайко призвал Совет ООН защитить права граждан в ОРДЛО и Крыму

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Вадим Пристайко подчеркнул необходимость инкорпорирования правозащитного компонента во все аспекты деятельности ООН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал Совет ООН по правам человека уделять больше внимания правам граждан на оккупированных украинских территориях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отмечается, Пристайко подчеркнул необходимость инкорпорирования правозащитного компонента во все аспекты деятельности ООН, без чего невозможно достичь прогресса на направлениях обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития.

Кроме того, в ведомстве отметили, что, прибыв на заседание Совета из Нью-Йорка, где Генеральная Ассамблея ООН рассматривала ситуацию на оккупированных территориях Украины, Пристайко отметил важность более тесного взаимодействия между двумя международными столицами в сфере защиты прав человека и его основных свобод.