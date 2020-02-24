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Пристайко призвал Совет ООН защитить права граждан в ОРДЛО и Крыму

Новости » Политика     24.02.2020 - 17:30
Пристайко призвал Совет ООН защитить права граждан в ОРДЛО и Крыму
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Вадим Пристайко подчеркнул необходимость инкорпорирования правозащитного компонента во все аспекты деятельности ООН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал Совет ООН по правам человека уделять больше внимания правам граждан на оккупированных украинских территориях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отмечается, Пристайко подчеркнул необходимость инкорпорирования правозащитного компонента во все аспекты деятельности ООН, без чего невозможно достичь прогресса на направлениях обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития.

Кроме того, в ведомстве отметили, что, прибыв на заседание Совета из Нью-Йорка, где Генеральная Ассамблея ООН рассматривала ситуацию на оккупированных территориях Украины, Пристайко отметил важность более тесного взаимодействия между двумя международными столицами в сфере защиты прав человека и его основных свобод.

"Глава МИД привлек внимание делегаций к грубым нарушениям прав и основополагающих свобод человека, которые совершает российская оккупационная власть на украинских территориях, закрыв к ним доступ для международных мониторинговых механизмов, и призвал Совет, правозащитные механизмы ООН и международное сообщество в целом укрепить усилия с целью прекращения этих нарушений и освобождения незаконно заключенных оккупационными властями украинцев", - говорится в сообщении

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делу морской агрессии Российской Федерации. Таким образом, арбитражный трибунал будет рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива.

Кроме того, 20 февраля в Генеральной Ассамблее Организации О'объединенных Наций состоялось заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. От Украины в прениях принял участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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