Пристайко закликав Раду ООН захистити права громадян в ОРДЛО і Криму

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Вадим Пристайко наголосив на необхідності інкорпорування правозахисного компонента у всі аспекти діяльності ООН

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко закликав Раду ООН з прав людини приділяти більше уваги правам громадян на окупованих українських територіях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Як зазначається, Пристайко наголосив на необхідності інкорпорування правозахисного компонента у всі аспекти діяльності ООН, без чого неможливо досягти поступу на напрямах забезпечення миру, безпеки та сталого розвитку.

Крім того, у відомстві зазначили, що, прибувши на засідання Ради з Нью-Йорка, де Генеральна Асамблея ООН розглядала ситуацію на окупованих територіях України, Пристайко відзначив важливість більш тісної взаємодії між двома міжнародними столицями у сфері захисту прав людини та її основних свобод.