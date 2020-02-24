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Пристайко закликав Раду ООН захистити права громадян в ОРДЛО і Криму

Новини » Політика     24.02.2020 - 17:30
Пристайко закликав Раду ООН захистити права громадян в ОРДЛО і Криму
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Вадим Пристайко наголосив на необхідності інкорпорування правозахисного компонента у всі аспекти діяльності ООН

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко закликав Раду ООН з прав людини приділяти більше уваги правам громадян на окупованих українських територіях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Як зазначається, Пристайко наголосив на необхідності інкорпорування правозахисного компонента у всі аспекти діяльності ООН, без чого неможливо досягти поступу на напрямах забезпечення миру, безпеки та сталого розвитку.

Крім того, у відомстві зазначили, що, прибувши на засідання Ради з Нью-Йорка, де Генеральна Асамблея ООН розглядала ситуацію на окупованих територіях України, Пристайко відзначив важливість більш тісної взаємодії між двома міжнародними столицями у сфері захисту прав людини та її основних свобод.

"Глава МЗС привернув увагу делегацій до грубих порушень прав та основоположних свобод людини, які скоює російська окупаційна влада на українських територіях, закривши до них доступ для міжнародних моніторингових механізмів, та закликав Раду, правозахисні механізми ООН та міжнародне співтовариство в цілому зміцнити зусилля з метою припинення цих порушень та звільнення незаконно ув’язнених окупаційною владою українців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Арбітражний трибунал у Гаазі підтвердив свою юрисдикцію по справі морської агресії Російської Федерації. Таким чином, арбітражний трибунал розглядатиме позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки.

Крім того, 20 лютого у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй відбулося засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Від України в дебатах взяв участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

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