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Пристайко пригласили на заседание комитета Рады

Новости » Политика    16.09.2019 - 14:59
Пристайко пригласили на заседание комитета Рады
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко должен присутствовать на заседании парламентского комитета 18 сентября

Министр иностранных дел Вадим Пристайко должен присутствовать на заседании парламентского комитета по внешней политике 18 сентября. Об этом заявил председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что заседание состоится по инициативе двух комитетов по вопросам евроинтеграции и комитета по вопросам внешней политики.

"В среду на 15:00 состоится совместное заседание по инициативе двух комитетов по вопросам евроинтеграции и комитета по вопросам внешней политики, на которое приглашен вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции, министр иностранных дел. Они Подтвердили свое участие", - заявил Яременко

Напомним, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" ЕС Ирина Геращенко обратилась к главе ВРУ Дмитрию Разумкову с призывом пригласить на пятничное пленарное заседание министра финансов Оксану Маркарову и министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Как сообщало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. По словам президента Украины, Зеленский доволен работой Пристайко в течение 4 месяцев.

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