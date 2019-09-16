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"ЕС" призывает Раду заслушать в пятницу Маркарову и Пристайко

Новости » Политика    16.09.2019 - 13:49
"ЕС" призывает Раду заслушать в пятницу Маркарову и Пристайко
Фото: Ирина Геращенко (РБК-Украина)

Геращенко обратилась к Разумкова

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" ЕС Ирина Геращенко обратилась к главе ВРУ Дмитрию Разумкову с призывом пригласить на пятничное пленарное заседание министра финансов Оксану Маркарову и министра иностранных дел Вадима Пристайко. Об этом во время согласительного совета депутатских фракций и групп заявила Ирина Геращенко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Европейская солидарность" настаивает на необходимости качественной проработки проекта бюджета на 2020 год представителями всех фракций, и призвала представителей правительства как можно скорее начать консультации с парламентом", - заявила она.

"Также я поддерживаю коллегу из фракции "Голос", чтобы в пятницу было не только выступление в рамках часа вопросов к правительству госпожи Маркаровой, но и господина Пристайко. Потому что те вещи, которые происходят сегодня в заявлениях по внешней политике, они являются чрезвычайно тревожными и парламент имеет право услышать наши позиции, в контекстов мирного урегулирования и понимать настоящую ситуацию", - заметила она.

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Новости Украины Европейская солидарностьИрина Геращенко
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