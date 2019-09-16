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Пристайко запросили на засідання комітету Ради

Новини » Політика    16.09.2019 - 14:59
Пристайко запросили на засідання комітету Ради
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко повинен бути присутнім на засіданні парламентського комітету 18 вересня

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повинен бути присутнім на засіданні парламентського комітету з зовнішньої політики 18 вересня. Про це заявив голова комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що засідання відбудеться за ініціативи двох комітетів з питань євроінтеграції та комітету з питань зовнішньої політики.

"У середу на 15:00 відбудеться спільне засідання за ініціативою двох комітетів з питань євроінтеграції та комітету з питань зовнішньої політики, на яке запрошений віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції, міністр закордонних справ. Вони Підтвердили свою участь", - заявив Яременко

Нагадаємо, співголова фракції "Європейська солідарність" ЄС Ірина Геращенко звернулася до голови ВРУ Дмитра Разумкова із закликом запросити на п'ятничне пленарне засідання міністра фінансів Оксану Маркарову і міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра закордонних справ України Вадима Пристайка. За словами президента України, Зеленський задоволений роботою Пристайко протягом 4 місяців.

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