Пристайко и председатель ОБСЕ обсудили усиление работы ТКГ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак обсудили в Люксембурге усиление работы Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает украинский министр в Twitter.

Кроме того, они обсудили мир на востоке Украины. Пристайко рассчитывает на активную роль ОБСЕ и помощь в противодействии агрессору.

Отметим, Пристайко пригласил действующего председателя ОБСЕ посетить вместе Станицу Луганскую и осмотреть продолжающиеся работы по восстановлению инфраструктуры.

Напомним, глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, считает, что на данный момент нет условий для проведения выборов на оккупированном Донбассе.

Вместе с тем, Лайчак заявил о поддержке так называемого "плана Штайнмайера". По словам Лайчака, формула Штайнмайера является дорожной картой для реализации минских соглашений. Так называемая "формула Штайнмайера" предусматривала порядок, при котором Верховная рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.