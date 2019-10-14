Пристайко встретится с министрами иностранных дел стран ЕС

Пристайко отметил, что уже прибыл в Люксембург
Министр иностранных дел Вадим Пристайко должен встретиться в Люксембурге с министрами иностранных дел стран ЕС. Об этом он написал в Twitter.
Пристайко отметил, что уже прибыл в Люксембург и встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Кроме того, министр дал интервью Reuters.
"Прибыл с визитом в Люксембург, впереди встреча с министрами иностранных дел стран ЕС", - написал он.
Фото: Вадим Пристайко и Яцек Чапутович (https://twitter.com/VPrystaiko)
Кроме того, Пристайко пригласил действующего председателя ОБСЕ посетить вместе Станицу Луганскую и осмотреть продолжающиеся работы по восстановлению инфраструктуры.
Напомним, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини заявляла, что в ЕС хотят услышать от министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко информацию о ходе проводимых реформ новым украинским правительством.
По ее словам, Евросоюз и международное сообщество должны продолжать поддерживать реформы и территориальную целостность Украины.
Отметим, украинский министр сегодня примет участие в заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам, посвященном ситуации на Донбассе в контексте российской агрессии и усилий Украины по реализации минских договоренностей.
Напомним, в Брюсселе поддержали "формулу Штайнмайера". В ЕС поддержали работу контактной группы в Минске, а также усилия, направленные на встречу в нормандском формате.