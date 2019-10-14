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Пристайко и председатель ОБСЕ обсудили усиление работы ТКГ

Новости » Политика    14.10.2019 - 12:45
Пристайко и председатель ОБСЕ обсудили усиление работы ТКГ
Фото: Вадим Пристайко и Мирослав Лайчак (https://twitter.com/VPrystaiko)

Пристайко встретился с Лайчаком в Люксембурге

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак обсудили в Люксембурге усиление работы Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает украинский министр в Twitter.

Кроме того, они обсудили мир на востоке Украины. Пристайко рассчитывает на активную роль ОБСЕ и помощь в противодействии агрессору.

Пристайко и председатель ОБСЕ обсудили усиление работы ТКГОтметим, Пристайко пригласил действующего председателя ОБСЕ посетить вместе Станицу Луганскую и осмотреть продолжающиеся работы по восстановлению инфраструктуры.

Напомним, глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, считает, что на данный момент нет условий для проведения выборов на оккупированном Донбассе.

Вместе с тем, Лайчак заявил о поддержке так называемого "плана Штайнмайера". По словам Лайчака, формула Штайнмайера является дорожной картой для реализации минских соглашений. Так называемая "формула Штайнмайера" предусматривала порядок, при котором Верховная рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.

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