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Пристайко та голова ОБСЄ обговорили посилення роботи ТКГ

Новини » Політика    14.10.2019 - 12:45
Пристайко та голова ОБСЄ обговорили посилення роботи ТКГ
Фото: Вадим Пристайко та Мирослав Лайчак (https://twitter.com/VPrystaiko)

Пристайко зустрівся з Лайчаком в Люксембурзі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та глава ОБСЄ Мирослав Лайчак обговорили в Люксембурзі посилення роботи Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє український міністр в Twitter.

Крім того, вони обговорили мир на сході України. Пристайко розраховує на активну роль ОБСЄ та допомогу в протидії агресору.

Пристайко та голова ОБСЄ обговорили посилення роботи ТКГЗазначимо, Пристайко запросив діючого голову ОБСЄ відвідати разом Станицю Луганську та оглянути триваючі роботи з відновлення інфраструктури.

Нагадаємо, голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, вважає, що на даний момент немає умов для проведення виборів на окупованому Донбасі.

Разом з тим, Лайчак заявив про підтримку так званого "плану Штайнмайера". За словами Лайчака, формула Штайнмайера є дорожньою картою для реалізації мінських угод. Так звана "формула Штайнмайера" передбачала порядок, при якому Верховна рада спочатку приймає закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, відповідали проведені вибори європейським стандартам.

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