Пристайко предложил разместить миротворцев на границе с РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина рассчитывает на размещение миротворческих сил на неконтролируемом участке границы с Россией. Об этом он заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент РБК-Украина.

По его мнению, это поспособствует проведению местных выборов на Донбассе.

"Мы надеемся на проведение местных выборов по всей территории Украины этой осенью, однако без базовой безопасности и политических предпосылок у жителей Донбасса не будет возможности участвовать в демократических выборах, которые должны быть признаны легитимными украинским властями и международным сообществом с опорой на признанные стандарты", - заявил Пристайко.

Кроме того, министр отметил, что Россия должна передать Украине контроль над участком украинской границы.

"РФ призвана немедленно выполнить договоренности по безопасности, достигнутые лидерами "нормандской четверки". Я вряд ли могу надеяться на мир пока 400-метровая граница остается открытой дверью для поступления оружия из России. Международное присутствие при наличии мандата со стороны ООН на границе могло бы стать ответом", - добавил министр.

Также Пристайко добавил, что правительство готово к диалогу с жителями Донбасса.

"Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с представителями – так называемыми марионетками (РФ - ред.). Этот диалог должен быть инклюзивным. Голос внутренне перемещенных лиц также должен звучать в Минске", - заявил Пристайко.

Напомним, Пристайко призвал международное сообщество выделить 158 миллионов долларов на гуманитарную помощь украинцам, которое пострадали от конфликта на Донбассе.

Ранее сообщалось, 20 февраля в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций началось заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. От Украины в дебатах участвует министр иностранных дел Вадим Пристайко.